Порядок призыва на срочную службу изменится в России Общество

Порядок призыва на срочную службу в РФ претерпит изменения. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

В частности, призывник должен будет явиться в военкомат в течение года с момента призыва, а не в рамках одной призывной кампании.

Документ также включает возможность создания одной призывной комиссии на два и более муниципальных района или округа, а также в городах федерального значения.

Отмечается, что такие изменения помогут облегчить работу призывных комиссий, уменьшить расходы бюджета, а также снизить количество привлекаемых врачей-специалистов, которые востребованы в муниципальной системе здравоохранения.

Ранее сообщалось, что альтернативную службу в Нижегородской области проходят 60 человек.