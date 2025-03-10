Порядок призыва на срочную службу изменится в России

Порядок призыва на срочную службу в РФ претерпит изменения. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.
В частности, призывник должен будет явиться в военкомат в течение года с момента призыва, а не в рамках одной призывной кампании.
Документ также включает возможность создания одной призывной комиссии на два и более муниципальных района или округа, а также в городах федерального значения.
Отмечается, что такие изменения помогут облегчить работу призывных комиссий, уменьшить расходы бюджета, а также снизить количество привлекаемых врачей-специалистов, которые востребованы в муниципальной системе здравоохранения.
Ранее сообщалось, что альтернативную службу в Нижегородской области проходят 60 человек.
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