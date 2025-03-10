Модульные казармы для военных построили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В одной из воинских частей Нижегородской области возвели новые модульные казармы. Их строительство велось по поручению губернатора Глеба Никитина, а финансирование обеспечило региональное правительство в рамках заявки войсковой части.

На торжественном открытии присутствовал заместитель губернатора Нижегородской области Пётр Банников. Он подчеркнул, что область продолжает оказывать поддержку воинским подразделениям, занимающимся подготовкой военнослужащих. По его словам, новые здания не только улучшат бытовые условия, но и расширят возможности учебного центра по подготовке специалистов.

Модульное здание рассчитано на 120 человек и полностью оборудовано для комфортного проживания. В нем предусмотрены спальные места, бытовые помещения, сушилка для обмундирования и обуви. Также казарма подключена ко всем инженерным сетям, включая отопление, водоснабжение и вентиляцию. Строительство объекта заняло девять месяцев.

Помимо этого, в регионе продолжается развитие системы военных комиссариатов. По соглашению с Минобороны РФ каждый военкомат в муниципалитетах оснащают системами экстренного вызова, видеонаблюдением и другими средствами безопасности.

Также в 2023 году в Нижнем Новгороде при поддержке областного правительства и Дома народного единства открылся пункт отбора на контрактную службу. Для него выделили отдельное здание, провели капитальный ремонт и оснастили всем необходимым для работы. Кроме того, был проведен ремонт в двух воинских частях региона.