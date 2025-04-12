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Общество

В Госдуме призвали сократить рабочий день для сотрудниц-женщин

14 апреля 2025 17:34  [35] Общество
В Госдуме призвали сократить рабочий день для сотрудниц-женщин

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сократить рабочий день для женщин с детьми на один час, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Он считает, что это положительно скажется на семейном благополучии и повысит привлекательность материнства.

Антропенко в беседе с телеканалом "360" отметил, что проблема демографии остаётся актуальной, несмотря на усилия государства, направленные на её решение в прошлом году.

По его словам, после работы женщинам важно уделять время детям, включая их дополнительное образование и воспитание. Однако, когда рабочий день заканчивается в 18:00, женщинам бывает сложно успеть на все мероприятия, что негативно сказывается на семье.

Многие дети посещают кружки и секции, и работающие матери часто не могут проводить их туда вечером. Антропенко считает, что сокращение рабочего дня позволит женщинам меньше уставать, больше времени уделять семье и личным делам, а также лучше справляться с обязанностями по воспитанию детей.

Ранее в Госдуме также предложили освободить россиянок с детьми от уплаты НДФЛ.

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Теги:
Дети Работа Семья
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