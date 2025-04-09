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Общество

Более 2 тысяч новорожденных зарегистрировали в нижегородских роддомах за месяц

11 апреля 2025 19:16  [1] Общество
Более 2000 новорожденных зарегистрировали в роддомах Нижегородской области с начала марта

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

Более 2000 новорожденных зарегистрировали в роддомах и отделения больниц Нижегородской области с начала марта. Об этом сообщила руководитель главного управления ЗАГС области Ольга Краснова.

Она напомнила, что теперь родители могут получить свидетельство о рождении ребенка еще до выписки из медицинского учреждения. По ее словам, это востребованная услуга.  Сейчас она доступна в 17 медицинских учреждениях региона. В 12 из них организованы постоянные рабочие места для сотрудников ЗАГС. Это роддома №1, №4 и №5 Нижнего Новгорода, Областной перинатальный центр, Дзержинский перинатальный центр, роддом в Арзамасе, а также центральные районные больницы в Боре, Выксе, Городце, Кстове, Павлове и Клиническая больница №50 ФМБА России в Сарове.

В еще пяти учреждениях — в Лыскове, Починке, Семенове, Сергаче и Урене — специалисты ЗАГС выезжают к пациенткам по запросу, без организации постоянного рабочего места.

Всего в области в первом квартале на свет появились 5 тысяч 206 детей, с начала апреля - еще 605. 

11 апреля в родильном доме №1 Нижнего Новгорода Ольга Краснова поздравила женщин с рождением детей и вручила им официальные документы — гербовое свидетельство о рождении, медицинскую справку, а также памятную медаль "Родившемуся в Нижегородской области".

В управлении также отметили, что продолжается активная информационно-просветительская работа с жителями области. Отдельное внимание уделяется занятиям для будущих мам, где сотрудники ЗАГС подробно рассказывают о возможностях суперсервиса "Рождение ребенка" и пошагово объясняют, как подать заявление через портал.

Работа по стабилизации демографической ситуации в регионе – цель регионального Пятилетия семьи, объявленного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Нижегородская область также реализует проект "ОСНОВА – нижегородский проект жизни" и участвует в национальном проекте "Семья", инициированном по решению президента России Владимира Путина.

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Теги:
ЗАГС Нацпроект Семья
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