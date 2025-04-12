Нижегородский концерт "Сплина" отменили после многочисленных переносов Культура и отдых

Фото: сообщество группы "ВКонтакте"

Выступление группы "Сплин" (18+), которое должно было состояться в Нижнем Новгороде, окончательно отменено. Об этом сообщает сервис "Кассир.ру".

Изначально концерт планировался еще в 2022 году, однако после этого три раза переносился. Последняя дата была назначена на 11 апреля 2025 года. Теперь стало известно, что мероприятие не состоится вовсе.

Никто из группы публично свою позицию касательно специальной военной операции не озвучивал. Однако летом 2022 года на одном из фестивалей в Воронеже музыканты поддержали артистов, покинувших страну, и посвятили им песню.

После этого выступления концерты "Сплина" начали отменять в разных городах России. Позднее стало известно, что группа уехала из страны.

В апреле 2025 года у музыкантов запланированы выступления в нескольких европейских городах — Вроцлаве, Кракове, Копенгагене и Стокгольме.

Ранее сообщалось, музыкальный фестиваль "Это лето" (18+) состоится в Нижнем Новгороде 14-15 июня.