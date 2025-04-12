Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 апреля 2025 18:34  [61] Максим Решетников отметил, что Нижегородская область усиливает позиции на туркарте России
14 апреля 2025 18:20  [91] Нижегородский концерт "Сплина" отменили после многочисленных переносов
13 апреля 2025 17:50  [422] Нижегородская певица Наталья Иванова выпустила клип с кадрами своей свадьбы
13 апреля 2025 10:00  [5317] Картину нижегородского художника СПИЧа решили продать за 17 млн рублей
12 апреля 2025 11:33  [911] Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:00  [466] Нижегородский dreamlaser создал клип для группы "Сироткин" — видео
11 апреля 2025 19:45  [589] Здание бывшего ремесленного училища в Арзамасе выставлено на торги
10 апреля 2025 19:00  [707] Стартовала продажа билетов на речные прогулки из Нижнего Новгорода в Казань
10 апреля 2025 16:10  [506] Группа AY YOLA готовит новый сингл
10 апреля 2025 15:20  [329] Смотрим и поём: секреты сериала «ВИА “Васильки”» для Wink.ru
Культура и отдых

Нижегородский концерт "Сплина" отменили после многочисленных переносов

14 апреля 2025 18:20  [91] Культура и отдых
Концерт группы Сплин отменили в Нижнем Новгороде после многочисленных переносов

Фото: сообщество группы "ВКонтакте"

Выступление группы "Сплин" (18+), которое должно было состояться в Нижнем Новгороде, окончательно отменено. Об этом сообщает сервис "Кассир.ру".

Изначально концерт планировался еще в 2022 году, однако после этого три раза переносился. Последняя дата была назначена на 11 апреля 2025 года. Теперь стало известно, что мероприятие не состоится вовсе.

Никто из группы публично свою позицию касательно специальной военной операции не озвучивал. Однако летом 2022 года на одном из фестивалей в Воронеже музыканты поддержали артистов, покинувших страну, и посвятили им песню.

После этого выступления концерты "Сплина" начали отменять в разных городах России. Позднее стало известно, что группа уехала из страны.

В апреле 2025 года у музыкантов запланированы выступления в нескольких европейских городах — Вроцлаве, Кракове, Копенгагене и Стокгольме.

Ранее сообщалось, музыкальный фестиваль "Это лето" (18+) состоится в Нижнем Новгороде 14-15 июня.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
знаменитости Концерты Музыка
Поделиться:
Новости по теме
13 апреля 2025 17:50  [422] Нижегородская певица Наталья Иванова выпустила клип с кадрами своей свадьбы
12 апреля 2025 11:00  [466] Нижегородский dreamlaser создал клип для группы "Сироткин" — видео
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph