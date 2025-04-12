Нижегородская певица Наталья Иванова выпустила клип с кадрами своей свадьбы

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Известная нижегородская певица Наталья Иванова опубликовала на своей странице в социальной сети клип на песню "Мой муж" (0+).
Как рассказала сама исполнительница, в новом видео она решила показать своим поклонникам кадры собственной свадьбы.
Видеоряд композиции включает в себя фрагменты из торжественной свадебной церемонии.
"Мне так приятно быть твоей женой, хочу с тобой быть долго", - признается в теплых чувствах к своему супругу Наталья Иванова в опубликованном трогательном видео.
Напомним, что у Натальи Ивановой шесть детей, в 2024 году она получила премию "Мама года".
В комментариях пользователи поздравили певицу с премьерой клипа и с Вербным воскресеньем.
Ранее сообщалось, что уроженка Дзержинска певица Натали откровенно рассказала о своем решении приобрести место на кладбище рядом с покойным супругом.
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