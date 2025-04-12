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Культура и отдых

Нижегородская певица Наталья Иванова выпустила клип с кадрами своей свадьбы

13 апреля 2025 17:50  [85] Культура и отдых
Нижегородская певица Наталья Иванова выпустила клип с кадрами своей свадьбы

Фото: страница Наталии Ивановой Вконтакте

Известная нижегородская певица Наталья Иванова опубликовала на своей странице в социальной сети клип на песню "Мой муж" (0+).

Как рассказала сама исполнительница, в новом видео она решила показать своим поклонникам кадры собственной свадьбы.

Видеоряд композиции включает в себя фрагменты из торжественной свадебной церемонии.

"Мне так приятно быть твоей женой, хочу с тобой быть долго", - признается в теплых чувствах к своему супругу Наталья Иванова в опубликованном трогательном видео.

Напомним, что у Натальи Ивановой шесть детей, в 2024 году она получила премию "Мама года".

В комментариях пользователи поздравили певицу с премьерой клипа и с Вербным воскресеньем.

Ранее сообщалось, что уроженка Дзержинска певица Натали откровенно рассказала о своем решении приобрести место на кладбище рядом с покойным супругом.

 

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