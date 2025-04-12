ФСБ показала кадры задержания сотрудницы нижегородского оборонного предприятия Происшествия

Нижегородское управление ФСБ показало кадры задержания сотрудницы филиала ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ "НИИИС им. Ю.Е. Седакова". Женщину обвиняют в получении взятки в размере более 2 млн рублей.

По данным следствия, с января 2024 года по апрель 2025-го начальница группы производственно-технического обеспечения систематически получала денежные средства от представителей коммерческих организаций. Взамен она предоставляла конфиденциальную информацию о материально-техническом обеспечении отдела, содействовала в заключении договоров на поставку оборудования и способствовала своевременной оплате поставленной продукции.

Ее вычислили сотрудники ФСБ при участии СК. Суд поместил ее под домашний арест. Сейчас проводится ряд следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.