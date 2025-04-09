ФСБ уличила депутата из Богородска в организации нелегальной миграции

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Силовики пресекли канал незаконной миграции в Богородском районе Нижегородской области.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, организатором схемы оказался действующий депутат совета депутатов Богородского округа. Он также руководит мясоперерабатывающим предприятием (Станислав Караганский. – Прим. ред.).
С мая 2024 года по март 2025 года он обеспечивал незаконное пребывание на территории области восьми иностранных граждан. Ни один из них не имел разрешения на проживание и трудовую деятельность.
В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".
Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что более 300 мигрантов выдворены из Нижегородской области с начала года.
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