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Происшествия

ФСБ уличила депутата из Богородска в организации нелегальной миграции

10 апреля 2025 17:09  [52] Происшествия
ФСБ уличила депутата из Богородска в организации нелегальной миграции

Фото: Александр Воложанин

Силовики пресекли канал незаконной миграции в Богородском районе Нижегородской области.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, организатором схемы оказался действующий депутат совета депутатов Богородского округа. Он также руководит мясоперерабатывающим предприятием (Станислав Караганский. – Прим. ред.). 

С мая 2024 года по март 2025 года он обеспечивал незаконное пребывание на территории области восьми иностранных граждан. Ни один из них не имел разрешения на проживание и трудовую деятельность.  

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции".  

Сейчас проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что более 300 мигрантов выдворены из Нижегородской области с начала года.

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Теги:
Богородск Миграция Уголовное дело
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