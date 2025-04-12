Депутат Останина осудила артистов, выступающих на концертах к 9 Мая за миллионы Общество

Фото: Кира Мишина

Некоторые исполнители, выступающие на мероприятиях, посвящённых Дню Победы, требуют за свои выступления миллионы рублей. Такая ситуация недопустима, особенно в условиях проведения специальной военной операции, заявила телеканалу "360" Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутат подчеркнула, что у патриотизма как нравственной категории нет цены.

"Я не могу себе представить, чтобы в годы Великой Отечественной войны артисты ехали и с бойцов деньги собирали. Они испытывали счастье просто от того, что смогли вдохновить этих ребят", — сказала Останина.

Она раскритиковала не только артистов, но и чиновников, которые соглашаются тратить значительные средства из бюджета на организацию концертов.

"Начинать надо с чиновников, и горячие головы эти остудить. Бюджетные деньги должны быть под контролем. Есть какой-то предел. Олег Газманов за 40 минут получает десятки миллионов рублей", — отметила Нина Останина.

Депутат также предложила артистам выступать бесплатно в честь 9 Мая и уделять больше внимания ветеранам.

"Вдохновение за деньги не продаётся. Всё, что делается к великому празднику, должно делаться от души и благотворительно", — заключила парламентарий.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко также поддержал идею о том, что не нужно выделять большие средства из бюджета для оплаты дорогостоящих выступлений.

Напомним, подобные разговоры ведутся среди парламентариев уже давно, особенно после резонансной истории в Оренбурге, когда местные власти на День города заключили контракт на сумму 16 млн рублей для проведения концерта с участием популярного исполнителя Shaman.

В сентябре прошлого года депутат Госдумы Султан Хамзаев от фракции "Единая Россия" также выступил с предложением установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счёт бюджета.

В ноябре депутаты Госдумы от "Новых людей" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который запрещает тратить на выступления артистов и проведение корпоративных мероприятий более 1 млн рублей из государственных и муниципальных бюджетов.