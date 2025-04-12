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Экономика

Южнокорейский автоконцерн Kia включил Россию в план продаж в 2025 году

15 апреля 2025 16:32  [54] Экономика
Южнокорейский автоконцерн Kia включил Россию в план продаж в 2025 году

Фото: с сайта unsplash.com

Южнокорейский автопроизводитель Kia объявил о включении России в свои планы по продажам на 2025 год. Компания планирует реализовать на территории нашей страны 50 тысяч автомобилей, о чём сообщает телеканал "360".

Автоконцерн пересмотрел свои краткосрочные и среднесрочные планы по продажам. Согласно новым планам, Kia рассчитывает продать 4,19 млн автомобилей, из которых 1,11 млн будут реализованы в Северной Америке, 774 тысячи — в Европе и 400 тысяч — в Индии. Россия также включена в этот план.

Отмечается, что до этого Россия не была включена в планы продаж. Выход корейского автоконцерна на российский рынок станет важным шагом в направлении диверсификации рынка в условиях растущей глобальной неопределённости, отмечают авторы материала.

Ранее сообщалось, что корейские компании готовятся возобновить бизнес в России на фоне переговоров о перемирии. В частности, что Hyundai Motor Group изучает целесообразность выхода на российский рынок после окончания военных действий. При этом дочерние компании — Kia, Hyundai Mobis и Hyundai Steel — опубликовали вакансии в России.

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Теги:
Автомобили Автопром
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