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Экономика

Сербия нацеливается на промышленное партнерство с Нижегородской областью

15 апреля 2025 19:46  [33] Экономика
Сербия нацеливается на промышленное партнерство с Нижегородской областью

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация из Республики Сербия, возглавляемая директором представительства Торгово-промышленной палаты страны в России Деяном Деличем, прибыла с рабочим визитом в Нижегородскую область. Цель поездки — обсуждение перспектив промышленного взаимодействия и возможной локализации сербских производств на территории региона.

Со стороны Нижегородской области во встрече приняли участие заместитель губернатора Андрей Саносян, заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Старостин, заместитель министра экономического развития и инвестиций Артур Батурский, а также заместитель директора Корпорации развития региона Антон Гаранин.

Андрей Саносян отметил, что сербская сторона проявляет устойчивый интерес к расширению промышленной кооперации.

"Сотрудничество с сербским бизнесом мы рассматриваем как долгосрочное и взаимовыгодное. Нижегородская область располагает развитой промышленной базой, логистическими возможностями и готовыми решениями для размещения производств. Мы уже сейчас можем предложить конкретные площадки, меры поддержки и команду, нацеленную на результат", — подчеркнул он.

По словам Дмитрия Старостина, визит делегации стал продолжением поездки нижегородских представителей в Сербию в декабре прошлого года.

"Мы презентовали инвестиционный потенциал региона, и сербские партнёры проявили интерес. Сегодняшняя встреча — логичное развитие тех договорённостей. Мы стремимся стать для сербских компаний точкой входа на российский рынок. У нас есть всё необходимое для этого. Надеемся, что визит положит начало новым совместным проектам", — отметил Старостин.

Деян Делич поблагодарил руководство области за организацию визита и выразил готовность к углублению сотрудничества.

"Программа была насыщенной и продуктивной. Мы провели встречи как с представителями власти, так и с бизнесом. От имени сербских компаний подтверждаю интерес к реализации совместных инициатив и созданию производств в регионе. Также хочу отметить важную роль Делового совета по сотрудничеству между Сербией и Россией — мы намерены активно привлекать его участников к проработке проектов", — заявил он.

В рамках визита делегация ознакомилась с инфраструктурой особой экономической зоны «Кулибин», посетила предприятие лёгкой промышленности, а также провела переговоры с представителями автопрома, химической отрасли и сельского хозяйства.

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Теги:
Международное сотрудничество Предприниматели ТПП
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