Возобновилось строительство ФОКа в Сормове Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода возобновилось. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключённого между региональными властями и ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта".

Как уточнили в правительстве, финансирование осуществляется по мере необходимости и на основании заявок, поступающих от концессионера. В 2024 году на эти цели уже было направлено 232,8 млн рублей.

При этом организация субподрядных работ и расчёты с подрядчиками находятся в зоне ответственности генерального подрядчика — ООО "А2 ТЭК".

Ранее работы на объекте были приостановлены. Причиной стали технические сложности с временным подключением стройплощадки к электросетям, а также задержки в оформлении документации, необходимой для приёмки выполненных этапов и проведения расчётов между участниками проекта.

На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 12%. Выполнены подготовительные и земляные работы под фундаменты, завершается монтаж железобетонных конструкций ниже уровня земли, проведена обмазочная гидроизоляция, установлены анкерные группы под колонны металлического каркаса здания.

Кроме того, начаты работы по армированию колонн первого этажа и лестничных клеток, а также ведутся мероприятия по временному подключению стройплощадки к электросетям.

Генеральному подрядчику предстоит завершить строительство комплекса к концу 2025 — началу 2026 года.

Ранее сообщалось, что разработка проекта ФОКа на Родионова выходит на финишную прямую.