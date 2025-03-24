Строительство ФОКа в Сормове не ведется уже больше 4-х месяцев Спорт

Фото: Александр Воложанин

Строительные работы ФОКа в Сормовском районе Нижнего Новгорода остановились более четырех месяцев назад. Причиной, по данным GIPERNN.RU, стали споры между подрядчиком и субподрядчиком.

Напомним, проект стоимостью 1 миллиард рублей реализуется по концессионному соглашению между правительством региона и ООО "Первая инфраструктура спорта". Строительство начали осенью 2024 года, но уже в ноябре субподрядчик ООО "Олбарстрой" приостановил работы. По итогам года техническая готовность строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса составляла 12%.

Как сообщил журналистам руководитель фирмы Олег Баранецкий, он не получил оплату и поэтому находится на грани банкротства. По его словам, он вынужден продавать свое имущество, чтобы выплатить налоги и начать работу на других объектах.

В ООО "Инженерные системы и сети" с обвинениями не согласны и утверждают, что даже переплатили субподрядчику за принятые авансом работы 2,4 млн рублей, но не получили взамен нужных документов. Гендиректор компании С. Серов в письме уполномоченному по правам предпринимателей в Нижегородской области Павлу Солодкому отметил, что "в отношениях с субподрядчиком (равно как и с любыми другими) "Инженерные системы и сети" вело себя как добросовестный и надежный деловой партнер, неукоснительно соблюдающий взятые на себя договорные обязательства".

По его словам, в документах о выполненных работах от "Олбарстрой" выявили нарушения. Об этом сообщили субподрядчику, но ошибки так и устранены. Серов добавил, что деньги, в неуплате которых обвиняют "Инженерные системы и сети", субподрядчик сможет получить не раньше, чем сдаст выполненные работы в надлежащем порядке.

В свою очередь Барницкий говорит, что письмо от "Инженерные системы и сети" пришло только 20 марта. Сейчас "Олбарстрой" заново готовит копии документов для отправки их подрядчику.

После прошлых публикаций в СМИ региональное минспорта провело совещание с концессионером и подрядчиками, но ООО "Олбарстрой" на него не пригласили. Зато представителей субподрядчика вызвали в районную прокуратуру и отдел экономической безопасности. Проверку проводит и следственное управление по Нижегородской области, куда около месяца назад обратился Олег Баранецкий.

В нижегородском минспорта говорят, что за действия или бездействие привлеченных подрядных организаций отвечает концессионер, а не концедент (правительство). В прошлом году кабмин на основании заявок концессионера перечислил 231,8 млн рублей. Рассчитывается с субподрядчиками генподрядчик.

Ранее сообщалось, что разработка проекта ФОКа на улице Родионова в Нижнем Новгороде вышла на финишную прямую.