Нижегородское предприятие заплатит 555 тысяч рублей за гибель работника

В Володарском округе завершено расследование трагического инцидента, в результате которого погиб сотрудник МУП ЖКХ "Жилсервис". Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда по Нижегородской области.
Трагедия произошла 3 января. 65-летний машинист компрессорных установок вышел на улицу для уборки снега. Спустя время коллеги забили тревогу — мужчина слишком долго не возвращался. Его тело без признаков жизни обнаружили в одном из жироуловительных отстойников на территории предприятия.
Первоначальные выводы специальной комиссии указывали на то, что смерть работника не была напрямую связана с производственным процессом. В организме погибшего обнаружили алкоголь.
Однако председатель комиссии не согласился с этим заключением и настоял на дополнительной проверке. По его словам, состояние территории и зданий предприятия было неудовлетворительным: большинство отстойников были открыты и не имели никаких предупреждающих знаков.
Повторная проверка выявила серьёзные нарушения требований охраны труда. На предприятии отсутствовала система управления охраной труда. Кроме того, погибший был допущен к работе без обязательного медицинского осмотра и необходимого инструктажа, а также не получил полный комплект средств индивидуальной защиты.
Часть ответственности за случившееся возложили на начальника цеха и старшего смены. Они не проконтролировали, как работник соблюдает правила безопасности.
В результате всех выявленных нарушений предприятие было оштрафовано на 555 тысяч рублей. Также было выдано предписание об устранении нарушений, но оно не было исполнено в установленный срок. В связи с этим составлен административный протокол, материалы переданы в суд.
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