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Общество

Сервис знакомств Twinby начнёт помечать судимых за насильственные преступления

16 апреля 2025 10:25  [75] Общество
Сервис знакомств Twinby начнёт помечать судимых за насильственные преступления

Российский сервис знакомств Twinby поддержал инициативу партии "Новые люди" маркировать аккаунты пользователей, имевших судимость за насильственные преступления. Автор идеи, депутат Госдумы Ксения Горячева, подчеркнула, что такая мера может снизить риски насилия и повысить доверие к сервису.

Горячева отметила, что внедрение подобных решений крупными сервисами свидетельствует о зрелости индустрии и её стремлении учитывать интересы пользователей. Она также привела примеры из международного опыта, где маркировка аккаунтов с непогашенной судимостью способствовала снижению уровня насилия, повышению доверия и улучшению прозрачности онлайн-знакомств.

В комментарии для телеканала "360" депутат подчеркнула, что сейчас сервис работает над созданием этичного механизма маркировки, который будет простым в использовании и не будет раскрывать лишней информации.

Инициатор призвала другие платформы для знакомств рассмотреть возможность внедрения аналогичной системы. Она отметила, что каждый человек имеет право самостоятельно решать, стоит ли ему общаться или встречаться с человеком, имеющим судимость за насильственные преступления.

Напомним, депутаты Госдумы предложили внедрить систему предупреждения пользователей сайтов знакомств о наличии судимости за особо тяжкие преступления у их собеседников. Согласно опросам, более 55% пользователей сайтов знакомств, сталкивались с негативными ситуациями, включая мошенничество, шантаж, угрозы и насилие.

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Теги:
Безопасность Интернет Преступления
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