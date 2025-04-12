В Госдуме призвали вернуть скидку 50% для водителей, быстро оплативших штрафы Общество

Депутат Государственной думы Ярослав Нилов выступил с инициативой восстановления 50%-ной скидки для водителей, которые оперативно оплачивают штрафы. В комментарии для телеканала "360" он обосновал свою позицию.

Нилов отметил, что десятилетний опыт применения скидки показал её эффективность в снижении нагрузки на контролирующие и судебные органы. Водители чаще всего предпочитали уплатить мелкие штрафы со скидкой, избегая длительных процедур обжалования. С начала текущего года размер скидки был сокращён с 50% до 25%.

По словам депутата, предложенная поправка была подготовлена в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта и не подвергалась широкому обсуждению. Увеличение административных штрафов в совокупности с этим изменением вызвало недовольство среди водителей. В связи с этим Нилов предложил вернуться к ранее действовавшим условиям.

Он предложил следующую схему: если водитель оплачивает штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, сумма штрафа уменьшается на 50%. Если же оплата производится в течение 30 дней, скидка составит 25%. Нилов считает, что такие меры стимулируют нарушителей к более быстрой оплате штрафов.

Напомним, что с 1 января 2025 года значительно повышены штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. В рамках данного нововведения предусмотрено увеличение срока действия льготы по штрафу - с 20 до 30 дней, - а вот скидку за своевременную оплату уменьшили с 50% до 25%.