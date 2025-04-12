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Общество

Экспертную группу для анализа дел по статьям о педофилии предложили создать в России

16 апреля 2025 18:22  [70] Общество
Экспертную группу для анализа дел по статьям о педофилии предложили создать в России

В ряде случаев уголовные дела, связанные с обвинениями в педофилии, возбуждаются исключительно на основе показаний ребёнка, без прямых доказательств, что позволяет злоумышленникам подстроить обвинения для мести или получения выгоды.

Директор правозащитного центра "Сорок сороков" Георгий Солдатов предложил создать экспертную группу при Генеральной прокуратуре или Совете по правам человека для анализа таких дел и проверки законности приговоров. Его обращение к президенту Владимиру Путину оказалось в распоряжении телеканала "360".

Общественник привёл примеры, когда невиновные люди попадали за решётку из-за клеветы, и подчеркнул необходимость принятия мер для предотвращения подобных ситуаций. Уголовные дела иногда используются для освобождения квартиры от нежелательного супруга, отца или деда, устранения конкурента по бизнесу или просто для мести.

Солдатов предложил внести изменения в законодательство, касающиеся присяжных заседателей, видеосъемки следственных действий, использования полиграфа и права обвиняемого на допрос свидетелей, дающих против него показания.

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Теги:
Законодательство Преступления Суды
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