"Фантомное" предприятие торговало рыбной продукцией в Нижегородской области Общество

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявило факт фиктивной деятельности в сфере производства и оборота рыбной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель Демин А.М., зарегистрированный в Кулебакском районе, осуществлял оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) на продукцию, фактически не производимую на заявленной площадке.

Согласно данным информационной системы ФГИС "ВетИС", на площадке были оформлены 46 производственных ВСД в период с 12 января по 3 марта 2025 года. При этом зафиксированы серьезные нарушения: несоответствие типа сырья типу произведённой продукции, несоответствие объёма сырья объёму готовой продукции, а также отсутствие сведений о декларациях соответствия в Едином реестре.

Дополнительно установлено, что по данным налоговой службы ИП Демин А.М. зарегистрирован как розничный торговец мясной и рыбной продукцией, но не как производитель. Также выяснилось, что договор аренды на указанную производственную площадку был расторгнут, и фактическая деятельность по данному адресу не ведётся.

Материалы по данному делу направлены в МВД по Нижегородской области. В результате проверки выявлены признаки удалённого доступа в систему "Меркурий" с неизвестного IP-адреса, что может свидетельствовать о нелегальном использовании системы для оформления фиктивных документов.

В связи с выявленными нарушениями Россельхознадзором были аннулированы документы, подтверждающие происхождение продукции. Также аннулирована регистрация уполномоченного лица, допустившего внесение ложных сведений, а площадка исключена из реестра.

Информация о возможном незаконном обороте продукции неизвестного происхождения направлена в территориальные управления Россельхознадзора по Московской, Мурманской и Новосибирской областям для принятия дальнейших мер в рамках их компетенции.

Ранее сообщалось, что завод в Нижегородской области выпускал молочную продукцию без необходимого оборудования.