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Общество

Почти 14 кг опасных сухофруктов изъяли в нижегородском аэропорту

16 апреля 2025 09:49  [92] Общество
Около 14 килограммов сухофруктов и риса изъяли в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Около 14 кг подкарантинной продукции — смесь сухофруктов и рис — были изъяты и уничтожены в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова за первый квартал 2025 года. Груз прибыл из Узбекистана и не имел необходимых фитосанитарных сертификатов. Об этом сообщила пресс-служба межрегионального управления Россельхознадзора.

Продукция перевозилась пассажирами в ручной клади и багаже без документального сопровождения, что является нарушением карантинного законодательства.

Всего за первый квартал 2025 года специалисты ведомства проверили 48 рейсов и более 7 700 пассажиров. В трёх случаях были зафиксированы попытки ввоза подкарантинной продукции с нарушениями.

Изъятые продукты сожгли в специальной печи на территории аэропорта. Россельхознадзор напоминает: ввоз подкарантинной продукции без соответствующих документов запрещён и может представлять фитосанитарную угрозу.

Ранее сообщалось, что сотрудники управления Россельхознадзора проверили нижегородский филиал дельфинария фирмы "Дельфин" (ООО).

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Теги:
Аэропорт проверки Россельхознадзор
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