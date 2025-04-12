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Общество

В России предложили приравнять коррупцию к госизмене

17 апреля 2025 09:25  [86] Общество
В России предложили приравнять коррупцию к госизмене

Политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко в интервью телеканалу "360" заявил, что коррупцию в особо крупных размерах следует рассматривать как государственную измену, поскольку она ослабляет государство изнутри.

По мнению Ярошенко, такие преступления нельзя рассматривать как экономические, т.к. они представляют собой не просто кражу, а сознательное ослабление государства в момент, когда идёт борьба за внешнюю стабильность.

В первую очередь, по мнению Ярошенко, необходимо ужесточить наказание за преступления, связанные с использованием средств, выделенных на оборонные нужды, приграничную инфраструктуру, мобилизационные и стратегические задачи. В качестве примера он привёл дело бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова. Их, напомним, обвинили в мошенничестве, совершённом организованной группой с использованием денег АО "Корпорация развития Курской области", выделенных на строительство защитных сооружений.

Ярошенко подчеркнул, что вопрос здесь не в формальной квалификации, а в сути происходящего. Если в результате воровства не были построены оборонные рубежи, то это не просто экономический ущерб, а угроза национальной безопасности. Это не халатность, а сознательное ослабление страны, её границ и военного потенциала.

Напомним, Нижегородская мэрия утвердила пятилетний план по противодействию коррупции.

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Теги:
Коррупция Преступления
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