Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
20 марта 2025 18:58  [74] Нижегородская мэрия утвердила план по противодействию коррупции до 2029 года
20 марта 2025 17:35  [113] Роман Пермяков: "Нижний Новгород умеет проводить события мирового уровня"
20 марта 2025 17:15  [113] Евгений Семенов: "Идея Владимира Путина организовать матчи НХЛ и КХЛ проста и понятна"
20 марта 2025 17:08  [168] Глеб Никитин предложил реализовать идею Владимира Путина в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 16:59  [150] Путин подписал закон о новых принципах местного самоуправления
20 марта 2025 15:50  [152] Фонд поддержки совместных проектов России и Беларуси предложили создать в Нижнем Новгороде
20 марта 2025 14:02  [143] Евгений Люлин: "Мы учимся у других регионов, но создаём решения, уникальные для Нижнего Новгорода"
20 марта 2025 12:50  [203] Алексей Дюмин и Игорь Бабушкин обсудили работу новой комиссии Госсовета
20 марта 2025 11:47  [252] Россия и Беларусь обсудили развитие ИТ-сферы на заседании в Нижнем Новгороде
19 марта 2025 17:18  [306] Депутаты обсудили роль "Экоториума" в формировании экологической культуры Нижегородской области
Политика

Нижегородская мэрия утвердила план по противодействию коррупции до 2029 года

20 марта 2025 18:58  [74] Политика

Фото: Александр Воложанин

Пятилетний план по противодействию коррупции утвердила администрация Нижнего Новгорода. Приказ опубликован на сайте мэрии. 

В документе отмечается, что благодаря антикоррупционным программам и планам в приволжской столице сформирована система профилактики коррупции и обеспечены условия для снижения уровня коррупции в администрации города. 

План состоит из 8 частей-направлений, в которых прописаны основные мероприятия. Так, например, будут разработаны и утверждены ведомственные планы. Кроме того, информационную поддержку получат некоммерческие организации и общественные объединения, противодействующие коррупции. Еще одно направление - антикоррупционное просвещение. 

В качестве одного из механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы указано размещение информации о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих на сайте городской администрации.

Также будут проводить мониторинг анализа жалоб и обращений граждан, публикаций СМИ о коррупционных проявлениях. 

Ранее сообщалось, что суд начал рассматривать иск к экс-замглаве Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе. Прокуратура хочет взыскать с него 805 млн рублей, а также обратить в доход государства более 30 объектов недвижимости, полученных по инвестиционным контрактам. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Коррупция
Поделиться:
Новости по теме
01 марта 2025 11:00  [839] Нижегородского экс-чиновника обвинили в получении взятки на 900 тысяч рублей
28 января 2025 19:02  [827] Бизнесмен попался на крупной взятке чиновнику из Ковернинского района
21 января 2025 19:42  [668] Бывшую заведующую детсадом в Городце осудили за присвоение 670 тысяч рублей
12 декабря 2024 14:12  [856] Пётр Банников: "Мы выстроили эффективную систему противодействия коррупции"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
10 марта 2025 10:36Весна в "Лимпопо": как просыпается зоопарк
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph