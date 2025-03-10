Нижегородская мэрия утвердила план по противодействию коррупции до 2029 года

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Пятилетний план по противодействию коррупции утвердила администрация Нижнего Новгорода. Приказ опубликован на сайте мэрии.
В документе отмечается, что благодаря антикоррупционным программам и планам в приволжской столице сформирована система профилактики коррупции и обеспечены условия для снижения уровня коррупции в администрации города.
План состоит из 8 частей-направлений, в которых прописаны основные мероприятия. Так, например, будут разработаны и утверждены ведомственные планы. Кроме того, информационную поддержку получат некоммерческие организации и общественные объединения, противодействующие коррупции. Еще одно направление - антикоррупционное просвещение.
В качестве одного из механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы указано размещение информации о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих на сайте городской администрации.
Также будут проводить мониторинг анализа жалоб и обращений граждан, публикаций СМИ о коррупционных проявлениях.
Ранее сообщалось, что суд начал рассматривать иск к экс-замглаве Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе. Прокуратура хочет взыскать с него 805 млн рублей, а также обратить в доход государства более 30 объектов недвижимости, полученных по инвестиционным контрактам.
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