Пётр Банников: "Мы выстроили эффективную систему противодействия коррупции" Общество

В Нижегородской области выстроена эффективная система мер противодействия коррупции. Об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников на мероприятии, посвящённом Международному дню борьбы с коррупцией.

В мероприятии, прошедшем на площадке Корпоративного университета Нижегородской области, приняло участие около 150 человек.

"У нас проводится множество профилактических мероприятий по противодействию коррупции. Объединить усилия в этой борьбе особенно важно сейчас, когда идёт специальная военная операция. Мы, по сути, перестраиваем мир, делаем его справедливым, многополярным, и во главе этих геополитических процессов стоит Россия. Новой России нужны честные, смелые, конструктивно-креативные люди, способные двигать нашу Родину и весь мир вперёд", - рассказал Петр Банников.

Замгубернатора подчеркнул, что коррупция – препятствие для развития, и неприятие этого явления должно воспитываться с детства.

На это, в частности, направлен региональный конкурс "Творчество против коррупции", который в десятый раз провело Заксобрание Нижегородской области. В конкурсе участвуют школьники, студенты, педагоги, государственные и муниципальные служащие. В этом году жюри конкурса рассмотрело почти 600 работ, 14 авторов получили награды.

"Коррупция – одно из самых страшных общественных зол, от которого страдает всё общество. Она несёт ущерб экономике страны, тормозит её развитие. Участники конкурса языком сатиры стремятся искоренить вирус взяточничества. И делают это настолько талантливо, что практически все ролики и плакаты можно использовать в качестве социальной рекламы. Особенно приятно, что в конкурсе принимают участие люди самого разного возраста и статуса, которых объединяет понимание проблемы, но отличает творческий подход к её решению", - сказал председатель ЗСНО Евгений Люлин.

На мероприятии прошло награждение государственных гражданских служащих, лиц, замещающих государственные должности, жителей региона, внесших большой вклад в профилактику и борьбу с коррупцией. Они получили благодарственные письма правительства области, благодарности губернатора, почётные дипломы и почётные грамоты.

Также были награждены победители и призеры других антикоррупционных конкурсов, которые провели Минобр и Минкульт региона, а также ГУ МВД России по Нижегородской области.

Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря отмечает население всех стран-участниц ООН. Его предназначение – обратить внимание на проблему коррупции в глобальном масштабе и на то, что каждый на своем месте способен внести свой вклад в борьбу с ней.