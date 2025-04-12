Мэрия начинает изъятие аварийного дома в квартале "Сименс и Гальске" Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде стартовала процедура изъятия одного из деревянных домов в историческом квартале "Сименс и Гальске". Речь идет о здании № 12 на улице Подгорной, которое признано аварийным и подлежащим реконструкции. Вместе с домом в муниципальную собственность перейдет и участок земли под ним.

Согласно постановлению мэрии, департамент строительства и капитального ремонта займется оценкой рыночной стоимости объекта. Параллельно администрация Приокского района должна подготовить индивидуальные проекты соглашений об изъятии жилья для всех собственников.

В течение 60 дней после определения суммы компенсации документы направят владельцам. После завершения всех процедур дом официально перейдет в собственность города. Регистрацию прав на объект поручено осуществить Комитету по управлению городским имуществом (КУГИ).

Также в постановлении указано, что администрации Приокского района необходимо получить лимиты на принятие обязательств по выплате компенсаций за изымаемую недвижимость.

Исторический квартал "Сименс и Гальске" был построен в конце XIX века для сотрудников одноименного телефонного завода. Первоначально он включал 23 дома западноевропейского типа, баню и школу. До наших дней сохранились только восемь зданий, все они признаны аварийными. Расселение планируется завершить до 2026 года.

Изначально рассматривался вариант сноса, однако жители города выступили против, считая дома ценными объектами архитектурного наследия. Экспертный совет при минграде поддержал идею сохранения квартала. В результате здания были законсервированы до принятия окончательного решения об их будущем. Разработку концепции возрождения квартала поручили Агентству по сохранению и развитию исторической среды.

Сообщалось, что дома в указанном квартале расселят до 2026 года.