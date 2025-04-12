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Происшествия

Нижегородский предприниматель похитил 2,3 млн рублей при утилизации отходов

17 апреля 2025 11:00  [123] Происшествия
Нижегородский предприниматель похитил 2,3 млн рублей при утилизации отходов

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в хищении бюджетных средств при выполнении работ по утилизации отходов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции. 

Как установили следователи ОМВД России "Балахнинский", мужчина участвовал в тендере на обработку и утилизацию неопасных отходов, по итогам которого в августе 2022 года заключил договор с акционерным обществом. Согласно условиям соглашения, он должен был осуществлять утилизацию отходов на специализированных полигонах.

В период с августа по сентябрь 2022 года предприниматель подписал муниципальные контракты с администрациями Балахнинского и Городецкого муниципальных округов на общую сумму 6 901 526 рублей.

Однако в отчетной документации бизнесмен указал заведомо ложные сведения. В актах приёмки выполненных работ он заявил об утилизации 7 393 кубометров твёрдых коммунальных отходов, в то время как фактический объём составил 3 396 кубометров.

В результате таких действий бюджету двух муниципалитетов был причинён ущерб в особо крупном размере — 2 316 077 рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

На этапе следствия обвиняемый признал вину и добровольно возместил причинённый ущерб в полном объёме.

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Теги:
ТБО Уголовное дело Хищение
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