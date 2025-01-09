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Нижегородское УФСБ выявило хищение 36 млн рублей из госкорпорации

30 января 2025 16:35  [101]

Фото: скриншот видео УФСБ по Нижегородской области

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области выявили схему мошенничества, в которой участвовали руководители дочерней компании государственной корпорации, две подрядные организации и депутат городского совета депутатов на Бору.  Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе силового ведомства.

По данным УФСБ, в 2024 году они договорились о хищении денег, оформив фиктивные документы. Согласно этим бумагам, загрязнённый нефтепродуктами грунт якобы отправили на специальный полигон для утилизации. На самом деле почву просто передали третьим лицам для использования в строительных работах.  

Из-за этой схемы государственная корпорация потеряла более 36 миллионов рублей. Кроме того, если бы махинацию не раскрыли, это могло бы привести к серьёзному загрязнению окружающей среды и угрозе для здоровья людей.  

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Все подозреваемые признали вину. Суд отправил троих из них под домашний арест, а четвёртому запретил совершать определённые действия.  

Сейчас продолжается расследование: ищут возможных сообщников и другие эпизоды преступления.

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Теги:
Мошенничество Уголовное дело ФСБ
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