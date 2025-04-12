Глеб Никитин представил стратегию развития индустрии детских товаров в Москве Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Москве прошёл XV Всероссийский конгресс индустрии детских товаров, где обсудили перспективы развития отрасли и меры поддержки профильного бизнеса. Организаторами мероприятия выступили Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров. Нижегородская область стала официальным партнером форума.

В работе пленарной сессии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, советник президента РФ Елена Ямпольская, президент Ассоциации производителей детских товаров Антонина Цицулина, а также представители различных регионов страны.

Иван Куликов сообщил, что в 2024 году объем производства детских товаров в России превысил 680 млрд рублей, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом. В эту категорию входят продукция лёгкой и лесной промышленности, полиграфия и товары по уходу за детьми. Он отметил, что одной из приоритетных задач остаётся увеличение выпуска игрушек и настольных игр. На федеральном уровне утвержден комплексный план развития отрасли, включающий совершенствование классификации и статистики, стимулирование спроса и повышение качества продукции. Куликов подчеркнул активное участие Нижегородской области в развитии отрасли.

Глеб Никитин в своём выступлении представил региональный план развития индустрии детских товаров и подчеркнул его важность в рамках реализуемой в области программы «Пятилетка семьи».

«Нижегородская область начала системную работу в этом направлении три года назад, а в 2023 году мы утвердили комплексный план развития отрасли. Одним из ключевых шагов стало создание специализированного кластера, в который уже вошли 80 предприятий. Это представители лесной, лёгкой, химической промышленности, металлообработки и народных художественных промыслов», – сообщил губернатор.

Он добавил, что для участников кластера разработан ряд мер поддержки: субсидии на продвижение продукции на онлайн-платформах, компенсации затрат на оборудование, помощь в получении разрешительных документов и регистрации товарных знаков, участие в выставках, а также льготные микрозаймы под 9%. В 2024 году на эти цели из регионального бюджета направлено около 50 млн рублей. Совокупный объём выпуска продукции кластером превысил 10 млрд рублей.

Глеб Никитин также сообщил, что в этом году утверждён новый план мероприятий по поддержке отрасли до 2030 года. Объём финансирования увеличен до 113,5 млн рублей. К действующим мерам добавлены компенсации расходов на получение акта экспертизы и сертификата о подтверждении российского производства.

Среди новых инициатив – запуск с 1 июля сертификата «Подарок новорожденному» в рамках программы «Пятилетка семьи». Его номинал составит 20 тысяч рублей, и родители смогут потратить эти средства на покупку продукции нижегородских производителей через маркетплейс. По словам губернатора, это одновременно поддержка и семей с детьми, и местной промышленности. В проекте уже участвуют 21 компания, выпускающая товары для малышей.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина высоко оценила опыт Нижегородской области. Она отметила, что регион активно делится своими наработками, выступая своего рода «штабом» и «мозговым центром» отрасли. По её словам, другие субъекты ориентируются на нижегородскую модель, поскольку она является одной из самых проработанных в стране. Также она подчеркнула профессионализм и креативность команды губернатора, отметив стратегическое мышление главы региона.

В рамках конгресса министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов презентовал стенд региона заместителю министра Ивану Куликову. Особое внимание вызвала идея бренда «Юниор» (ИП Крутов А.Г.) по созданию школьной формы с современными орнаментами, вдохновлёнными нижегородскими традициями. Эта форма предназначена для школьников, участвующих в всероссийских и международных соревнованиях и конкурсах.

Стенд Нижегородской области был оформлен в виде детской комнаты для многодетной семьи и включал широкий ассортимент продукции: одежду, текстиль, мебель, развивающие игрушки, учебные материалы, средства гигиены и бытовую химию.

Напомним, получить информацию о мерах поддержки, включая те, что предусмотрены для предприятий индустрии детских товаров, можно в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф). Центр работает в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Также функционирует горячая линия «Мой бизнес» по номеру 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Согласно данным Минэкономразвития РФ, национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом Владимиром Путиным и стартующий в 2025 году, станет ключевым инструментом формирования новой модели роста. В его структуру войдут проекты по развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда, стимулированию инвестиций, низкоуглеродному развитию и совершенствованию статистической системы.