Жительница Германии приехала "чинить" колено в Нижний Новгород Общество

Жительница Германии, имеющая русские корни, прибыла в Нижний Новгород, чтобы пройти лечение у местных врачей. Об этом рассказал телеграм-канал "Бокал прессека".

По словам женщины, она работает в немецком медицинском учреждении и с тревогой наблюдает за ухудшением ситуации в системе здравоохранения Германии. В частности, она отметила значительное сокращение финансирования на закупку медикаментов, что, в свою очередь, спровоцировало массовый отток квалифицированных специалистов.

Около месяца назад пациентка получила травму колена. Обратившись к немецким травматологам, она услышала от них лишь одно предложение — "почистить сустав от повреждений хряща". Такой подход её не устроил, и она решила обратиться за альтернативным мнением.

Через соцсети женщина вышла на нижегородского травматолога Алексея Крупко. Он объяснил, что в подобных случаях в России применяют иной подход:

"Мы в таких случаях вводим в полость сустава гидроколлоидный гель, это важно для последующего восстановления хрящевой поверхности. К моему удивлению, в Германии такое теперь не делают", — рассказал врач.

В итоге пациентка прилетела в Нижний Новгород, где ей успешно провели операцию. Поврежденные участки хряща были зачищены, а на суставную поверхность нанесли специальный гель JointRep.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи помогли восстановиться 103-летнему ветерану. Теперь он сможет поехать на военный парад в Москву.