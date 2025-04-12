Врачи ПИМУ поставили 103-летнего нижегородца на ноги перед парадом Победы Общество

Фото: пресс-служба Университетской клиники ПИМУ

103-летнему участнику Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Шишкину врачи Университетской клиники Приволжского медуниверситета помогли преодолеть сильные боли в коленях и вернуться к активному передвижению. Об этом сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Многие годы фронтовик страдал от выраженного болевого синдрома в коленных суставах. Особенно тяжело ему приходилось в последний год — вставать с постели он мог только с помощью близких, а передвигаться по квартире получалось лишь на костылях или с ходунками, преодолевая не более нескольких метров с вынужденными остановками.

Недавно Николай Федорович получил приглашение на юбилейный Парад Победы в Москве. Его заветным желанием стало — самостоятельно подняться в трибуне почетных гостей, пожать руку Президенту России Владимиру Путину и стоя выслушать исполнение Гимна страны.

По словам врача травматолога-ортопеда Романа Горбатова, причиной страданий ветерана стал артроз коленных суставов. Ранее он обращался в различные медучреждения, но из-за возраста и сопутствующих диагнозов ему ограничивались назначением обезболивающих препаратов.

После обследования в Институте травматологии и ортопедии ПИМУ пациенту провели внутрисуставную инъекцию под контролем ультразвукового оборудования экспертного уровня.

«Инъекционная терапия — эффективный способ лечения артроза, особенно в сложных случаях. С учетом выраженного сужения суставной щели и костных разрастаний, мы выполнили точечное введение препаратов с УЗ-навигацией. Уже через пять минут боль практически полностью ушла. Также был назначен курс консервативного лечения», — отметил Роман Горбатов.

Спустя несколько дней дочь ветерана, Валентина Турубанова, сообщила врачам об улучшении: Николай Федорович впервые за долгое время самостоятельно дошел до кухни — около 15 метров — без остановок и с минимальной болью.

Теперь ветеран готовится к поездке в Москву, чтобы исполнить свою мечту — встретить День Победы на ногах.