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Общество

Врачи ПИМУ поставили 103-летнего нижегородца на ноги перед парадом Победы

16 апреля 2025 13:58  [56] Общество
Врачи ПИМУ поставили 103-летнего нижегородца на ноги перед парадом Победы

Фото: пресс-служба Университетской клиники ПИМУ

103-летнему участнику Великой Отечественной войны Николаю Федоровичу Шишкину врачи Университетской клиники Приволжского медуниверситета помогли преодолеть сильные боли в коленях и вернуться к активному передвижению. Об этом сообщили в пресс-службе ПИМУ.

Многие годы фронтовик страдал от выраженного болевого синдрома в коленных суставах. Особенно тяжело ему приходилось в последний год — вставать с постели он мог только с помощью близких, а передвигаться по квартире получалось лишь на костылях или с ходунками, преодолевая не более нескольких метров с вынужденными остановками.

Недавно Николай Федорович получил приглашение на юбилейный Парад Победы в Москве. Его заветным желанием стало — самостоятельно подняться в трибуне почетных гостей, пожать руку Президенту России Владимиру Путину и стоя выслушать исполнение Гимна страны.

По словам врача травматолога-ортопеда Романа Горбатова, причиной страданий ветерана стал артроз коленных суставов. Ранее он обращался в различные медучреждения, но из-за возраста и сопутствующих диагнозов ему ограничивались назначением обезболивающих препаратов.

После обследования в Институте травматологии и ортопедии ПИМУ пациенту провели внутрисуставную инъекцию под контролем ультразвукового оборудования экспертного уровня.

«Инъекционная терапия — эффективный способ лечения артроза, особенно в сложных случаях. С учетом выраженного сужения суставной щели и костных разрастаний, мы выполнили точечное введение препаратов с УЗ-навигацией. Уже через пять минут боль практически полностью ушла. Также был назначен курс консервативного лечения», — отметил Роман Горбатов.

Спустя несколько дней дочь ветерана, Валентина Турубанова, сообщила врачам об улучшении: Николай Федорович впервые за долгое время самостоятельно дошел до кухни — около 15 метров — без остановок и с минимальной болью.

Теперь ветеран готовится к поездке в Москву, чтобы исполнить свою мечту — встретить День Победы на ногах.

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Теги:
Ветераны Врачи ПИМУ
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