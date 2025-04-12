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Общество

Автомобили из Страны восходящего солнца завоевали доверие нижегородских водителей

18 апреля 2025 09:17  [131] Общество
Автомобили из Страны восходящего солнца завоевали доверие нижегородских водителей

Фото: Кира Мишина

Центр аналитики и исследований МТС AdTech опросил нижегородцев и жителей других регионов России о том, автомобили каких стран-производителей они хотели бы приобрести. Каждый третий респондент предпочел бы японский автомобиль.

Среди жителей Нижегородской области и Приволжского федерального округа наибольшей популярностью пользуются японские автомобили: их хотели бы приобрести 29% опрошенных. Второе место разделили — автомобили немецкого производства и отечественные автомобили, набравшие ровно такой же процент голосов — 22%. На третьем месте — южнокорейские марки, которые привлекают 15% потенциальных покупателей. Китайские автомобили получили поддержку 7% участников исследования. Закрывают рейтинг автомобили американского производства, их готовы выбрать лишь 3% респондентов.

Предпочтения стран-производителей автомобилей разнятся по федеральным округам: российские автомобили больше всего готовы покупать в Северо-Кавказском федеральном округе – 30% опрошенных. В Дальневосточном федеральном округе 95% респондентов предпочли бы купить японские автомобили. Немецкие автомобили предпочитают жители Северо-Западного федерального округа – 34% и Центрального – 32%.

Самый популярный тип кузова – седан, его хотели бы приобрести 33% опрошенных, на втором месте кроссоверы - 25%, внедорожники и универсалы готовы купить по 12% респондентов. 

"Результаты опроса показывают разницу между желаемым и действительным. Несмотря на то что каждый третий респондент мечтает о японском автомобиле, данные продаж на авторынке говорят, что в сегменте новых автомобилей россияне чаще всего покупают китайские и отечественные машины. Однако 80% опрошенных Центром аналитики и исследований МТС AdTech респондентов готовы купить автомобили с пробегом, из них 22% – по причине отсутствия на рынке новых машин ряда желаемых стран-производителей. Для продавцов автомобилей это сигнал о том, что аудитория все больше сегментируется, следовательно, нужен более четкий таргетинг, например, на базе Big Data, который позволит донести информацию и для тех, кто рассматривает покупки нового автомобиля, и для тех, кто присматривается к машинам с пробегом в разных федеральных округах", – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

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Теги:
Автомобили Опрос
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