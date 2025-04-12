14% нижегородцев продлят майские праздники отгулами

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Нижегородцы с высоким доходом чаще планируют продлить майские праздники. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob.
Исследование показало, что 14% работающих жителей Нижнего Новгорода собираются увеличить продолжительность майских каникул, используя дни отпуска или отгулы.
Несмотря на то, что майские выходные считаются не самыми выгодными в финансовом плане, часть нижегородцев все же намерена воспользоваться возможностью для дополнительного отдыха. В этом году официальные праздничные дни выпадают на периоды с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.
Почти половина опрошенных — 47% — не планируют продлевать отдых. Еще 17% респондентов сообщили, что работают по сменному графику, что делает для них вопрос о продлении выходных неактуальным.
Больше всего желающих объединить отпуск с праздниками — среди горожан в возрасте от 35 до 45 лет. Также исследование показало прямую зависимость между уровнем дохода и желанием продлить отдых: среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей дополнительные выходные планирует лишь каждый десятый. В то время как среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, таких — уже 17%.
Опрос проводился среди экономически активных и трудоустроенных жителей города. SuperJob — компания с 25-летним опытом в сфере онлайн-рекрутинга и 20-летним стажем проведения социологических исследований.
Напомним, в мае и июне нижегородцев ждут длинные выходные.
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