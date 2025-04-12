Нижегородец пообещал "отмазать" мужчину от колонии за взятку, но сел сам Происшествия

Житель Нижнего Новгорода приговорен к 5 годам и 6 месяцам в колонии общего режима за покушение на мошенничество. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Доказано, что в октябре 2024 года нижегородец пообещал родственникам находившегося под стражей подозреваемого договориться с правоохранителями об изменении ему меры пресечения. Подследственный мог отправиться в колонию, но нижегородец сказал, что за 12 млн рублей сможет добиться смягчения наказания. Хотя знал, что хлопотать за него не будет.

По материалам нижегородского УФСБ в региональном СК завели уголовное дело о покушении на мошенничество. Он полностью признал свою вину.

Суд дал ему 5,6 года колонии общего режима. Решение суда вступило в силу.