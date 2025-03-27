Главного инженера нижегородской стройорганизации осудят за взятки

Бывший первый замдиректора и главный инженер государственной строительной организации в Нижнем Новгороде пойдет под суд за взятки.
Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, всего в деле три эпизода. Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год фигурант получил взятки на сумму почти в 1,6 млн рублей.
За эти деньги подозреваемый обещал организовать в максимально короткие сроки рассмотрение документов, принять выполненные работы, и помочь в заключении контракта на выполнение строительных работ, с дальнейшим покровительством.
Противоправные действия злоумышленника пресекли сотрудники МВД и УФСБ по Нижегородской области.
Уголовное дело с обвинительным заключением уже передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что бывших сотрудников Ростехнадзора в Нижнем Новгороде осудили за получение взяток.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+