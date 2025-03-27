Главного инженера нижегородской стройорганизации осудят за взятки Происшествия

Бывший первый замдиректора и главный инженер государственной строительной организации в Нижнем Новгороде пойдет под суд за взятки.

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, всего в деле три эпизода. Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год фигурант получил взятки на сумму почти в 1,6 млн рублей.

За эти деньги подозреваемый обещал организовать в максимально короткие сроки рассмотрение документов, принять выполненные работы, и помочь в заключении контракта на выполнение строительных работ, с дальнейшим покровительством.

Противоправные действия злоумышленника пресекли сотрудники МВД и УФСБ по Нижегородской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением уже передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что бывших сотрудников Ростехнадзора в Нижнем Новгороде осудили за получение взяток.