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Общество

Посевная кампания в Нижегородской области набирает обороты

18 апреля 2025 13:00  [74] Общество
Посевная кампания в Нижегородской области набирает обороты

Фото: Александр Воложанин

Посевная кампания в Нижегородской области набирает обороты: на сегодняшний день работы стартовали уже в 22 муниципальных округах. По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, в 2025 году площадь сева яровых культур составит 560,4 тысячи гектаров.

Как сообщили в ведомстве, аграрии обеспечили полную готовность к началу полевых работ — заготовлены 100% семян зерновых, зернобобовых, картофеля, льна-долгунца, подсолнечника, рапса и сои.

Глава минсельхоза региона Николай Денисов отметил, что установившиеся благоприятные погодные условия позволили сельхозпредприятиям перейти к активной фазе посевной. На данный момент засеяно 27,1 тыс. гектаров, из которых 25 тыс. гектаров приходится на яровые зерновые и зернобобовые культуры — яровую пшеницу, ячмень и горох.

По оперативной информации, сев начался в Арзамасском, Большемурашкинском, Вадском, Дальнеконстантиновском, Лысковском, Павловском, Перевозском, Ардатовском, Большеболдинском, Бутурлинском, Вознесенском, Гагинском, Дивеевском, Краснооктябрьском, Лукояновском, Починковском, Сергачском, Сеченовском, Спасском, Шатковском, Балахнинском и Борском округах.

Кроме сева, аграрии продолжают подкормку озимых культур и боронование зяби. Также активно ведется подготовка семенного материала — проводится протравливание яровых зерновых и переборка картофеля.

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Теги:
АПК Минсельхоз урожай
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