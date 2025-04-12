Объявлена регистрация на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи в Нижегородской области Политика

Фото: Дирекция ВФМ

16 апреля в Москве в рамках празднования Дня рождения Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) было объявлено о старте регистрации на Слёт ВФМ, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября 2025 года и объединит 2 000 молодых людей из России и зарубежных стран.

На торжественном вечере присутствовало более 100 человек — российские и иностранные участники ВФМ-2024, организаторы и партнёры фестиваля. Основной темой мероприятия стала идея международного единства "Мы — молодёжь мира", для которой Россия открывает двери.

"Всемирный фестиваль молодёжи стал важным импульсом к развитию международного молодёжного сотрудничества. До 2030 года международные события в нашей стране объединят более 38 тысяч молодых людей со всего мира в рамках федерального проекта "Россия в мире" национального проекта "Молодёжь и дети", запущенного по инициативе президента России Владимира Путина. Мы запланировали слёты и форумы ВФМ, а также регулярное проведение самого фестиваля. Сегодня российский опыт молодёжной политики вызывает интерес за рубежом, и мы готовы делиться этим опытом, укрепляя позиции России как лидера в этой важной сфере", — рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Участники мероприятия первыми погрузились в атмосферу предстоящего слёта, который будет объединен концепцией "Россия согревает".

Ключевым моментом вечера стала передача символа — Солнца, который вручил заместитель руководителя федеральной территории "Сириус" Антон Гусев заместителю губернатора Нижегородской области Олегу Берковичу. Символ выбран неслучайно: "Сириус" — "территория солнца", а Нижний Новгород — "столица закатов".

"Нижегородская область готовится к проведению Слёта Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт у нас в сентябре. Это событие станет важным этапом в развитии международного молодёжного сотрудничества и объединит молодых лидеров из разных стран и сфер. Наш регион первым удостоился статуса "Молодёжная столица", а сейчас станет первым, кто примет на своей территории Слёт Всемирного фестиваля молодёжи. У нас богатая история, уникальные достопримечательности, мы покажем участникам слета настоящую Россию через наше гостеприимство, культурное наследие, современные технологии и живописные пейзажи. Уверен, это укрепит дружеские связи и откроет новые возможности для молодёжи", — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Также ко Дню рождения Всемирного фестиваля молодежи было приурочено открытие в Нижнем Новгороде фотовыставки, посвящённой ВФМ. Вдоль всей Большой Покровской улицы на колоннах размещены 80 фотографий. Они рассказывают о ключевых моментах фестиваля 2024 года. Первыми посетителями выставки стали участники Международного клуба дружбы из России, Индии, Марокко и других стран.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект "Молодежь и дети", который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах "Образование", "Наука и университеты". Нацпроект направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, воспитания ответственного и высоконравственного человека. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.