Часть Стрелки в Нижнем Новгороде перекроют на полтора месяца

В Нижнем Новгороде на улице Стрелка временно ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях.
Согласно информации дептранса, проезд будет закрыт с 6:00 21 апреля до 23:59 27 мая. Ограничения затронут участок от дома №18 по улице Стрелка до пересечения с улицей Совнаркомовской.
Для объезда зоны работ автомобилистам предлагается использовать прилегающие улицы.
Специалисты советуют водителям заранее ознакомиться с изменениями в организации движения, обращать внимание на дорожные указатели и соблюдать осторожность при проезде вблизи строительной зоны.
Ранее сообщалось, что на улице Бекетова в Нижнем Новгороде открыли еще один участок дороги после реконструкции трамвайной сети.
Также напомним, что из-за Пасхи 20 апреля в областном центре изменится схема движения в центре. Также изменится ряд маршрутов.
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