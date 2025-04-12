Автобусы изменят маршруты в центре Нижнего Новгорода из-за Пасхи Общество

Фото: Никита Духник

В центре Нижнего Новгорода 20 апреля с 9:00 до 20:00 временно ограничат движение транспорта. Причиной станут Пасхальное богослужение и Крестный ход (0+). Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

Ограничения затронут площадь Минина — от улицы Варварской до Зеленского съезда, а также Похвалинский съезд — от Малой Покровской до Благовещенской площади. Движение также закроют по Благовещенской площади, Зеленскому съезду, улице Широкой, Канавинскому мосту, улице Советской на участках от улицы Ивана Романова до площади Ленина и от площади Ленина до Самаркандской улицы в обоих направлениях.

Кроме того, перекроют Керченскую улицу — от Должанской до дома №5 по Совнаркомовской, а также Самаркандскую — от улицы Бетанкура до дома №1 по Самаркандской в сторону улицы Стрелка.

На время ограничения изменится схема движения ряда автобусных маршрутов:

Автобусы А-1, А-40, А-64, А-68 и А-97 будут курсировать по улицам Октябрьской и Варварской в обоих направлениях.

Маршруты А-3, А-19, А-45, А-61, А-70, А-71, А-90, А-95, Т-40, 226 и 304 проследуют через метромост, улицы Одесскую и Горького, площадь Горького, улицы Звездинку, Алексеевскую, Октябрьскую и Варварскую.

Автобус А-5 будет ходить от улицы Деловой до Черниговской.

Движение автобуса А-7 в сторону площади Революции пройдет по улицам Бетанкура, Мурашкинской и Совнаркомовской; в сторону улицы Карла Маркса — по улицам Романова, Должанской, Мурашкинской и Бетанкура.

Автобус А-18 в сторону нагорной части проследует по Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, метромосту, Одесской, Горького, Ильинской, Маслякова и через площадь Горького. В обратном направлении — по площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской, метромосту, а затем по Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и Бетанкура.

Автобусы А-22, А-26, А-41, А-43 и Т-57 в направлении нагорной части будут двигаться через метромост, улицы Одесскую, Горького, Ильинскую, Маслякова и площадь Горького. В обратном направлении — по площади Горького, улицам Горького, Ильинской, Малой Покровской, Малой Ямской, Горького, Одесской и через метромост.

Автобусы А-24, А-52 и А-74 проследуют к нагорной части по улицам Бетанкура, Мурашкинской, Совнаркомовской, метромосту, Одесской, Горького, площади Горького, Звездинке, Алексеевской, Октябрьской и Варварской. В обратном направлении — по Варварской, Октябрьской, Алексеевской, Звездинке, площади Горького, улицам Горького, Одесской, метромосту, Ивана Романова, Должанской, Мурашкинской и Бетанкура.

Маршрут А-42 будет курсировать по Октябрьской и Варварской в обоих направлениях.

Автобус А-87 сократят до площади Революции, а А-91 — до площади Минина и Пожарского.

Разворот автобусов А-31 и А-39 организуют вокруг большого сквера на площади Минина и Пожарского.

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