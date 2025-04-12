Масштабные праздничные мероприятия пройдут на ГЖД в честь Дня Победы Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Масштабные праздничные мероприятия (0+), приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведут работники Горьковской железной дороги во всех регионах магистрали.

Так, с 22 апреля на железнодорожном вокзале Нижний Новгород откроется выставка «Дороги Победы». А с 1 мая она разместится еще и на главной улице столицы Приволжья – ул. Большой Покровской (рядом с Нижегородским государственным академическим театром кукол). Также выставки «Дороги Победы» откроются на железнодорожных вокзалах Кирова, Казани, Мурома, Ижевска и Канаша. Вход на выставку бесплатный для всех желающих. Экспозиция будет открыта до конца текущего года.

Кроме того, в рамках Дня Победы мемориальный состав «Поезд Победы» совершит традиционное путешествие по всем регионам Горьковской магистрали. Ретропоезд на паровой тяге во главе с легендарным паровозом серии «Л» поведет состав из шести открытых платформ и двух теплушек. Поезд с 23 апреля по 7 мая 2025 года сделает остановки на 45 станциях. Все желающие смогут увидеть выставочные образцы техники военных лет и попробовать кашу полевой кухни. Посещение «Поезда Победы» бесплатное.

В рамках традиционного праздничного тура на всех станциях, где остановится ретро-состав, будут организованы торжественные мероприятия и праздничные концерты. Также запланирован торжественный митинг с участием официальных лиц и ветеранов Великой Отечественной войны – участников, узников концентрационных лагерей и тружеников тыла.

Напомним, двухнедельное путешествие ретро-состава начнется с торжественного мероприятия на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода 23 апреля. В рамках программы выступит ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Также в этот день праздничные программы с участием творческих коллективов пройдут на станциях Дзержинск, Ковров и Владимир.

Финальной точкой тура станет Нижний Новгород, где в рамках праздничного мероприятия у Центрального дворца культуры железнодорожников пройдет торжественный митинг с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин».

Справка:

Первый «Поезд Победы», сформированный на Горьковской железной дороге, был организован к 60-й годовщине Победы над фашистской Германией – в 2010 году. Ежегодно маршрут ретро-состава меняется, в него включаются большие и малые станции магистрали. С момента запуска мемориальный состав уже успел побывать на десятках станций ГЖД.