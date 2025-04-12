ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2025 12:10  [24] Демограф Ткаченко пояснил свой призыв "не раздвигать ноги до свадьбы"
18 апреля 2025 12:04  [35] Строительство крытых павильонов стартует на станции метро "Заречная"
18 апреля 2025 12:00  [39] Жительница Сосновского округа Екатерина Баринова признана "Воспитателем года" в Нижегородской области
18 апреля 2025 11:55  [35] Какой натяжной потолок подходит для детской комнаты?
18 апреля 2025 11:54  [37] Учеба в магистратуре: шаг к профессиональному развитию
18 апреля 2025 11:51  [53] Масштабные праздничные мероприятия пройдут на ГЖД в честь Дня Победы
18 апреля 2025 11:03  [124] История с травлей школьника в Первомайске вызвала вопросы у омбудсмена Ушаковой
18 апреля 2025 09:44  [190] Канадец Фейнстра собрал устройство для выравнивания земли из шин и цепей
18 апреля 2025 09:25  [368] Жительница Германии приехала "чинить" колено в Нижний Новгород
18 апреля 2025 09:17  [156] Автомобили из Страны восходящего солнца завоевали доверие нижегородских водителей
Общество

Масштабные праздничные мероприятия пройдут на ГЖД в честь Дня Победы

18 апреля 2025 11:51  [53] Общество
Масштабные праздничные мероприятия пройдут на ГЖД в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба ГЖД

Масштабные праздничные мероприятия (0+), приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проведут работники Горьковской железной дороги во всех регионах магистрали.

Так, с 22 апреля на железнодорожном вокзале Нижний Новгород откроется выставка «Дороги Победы». А с 1 мая она разместится еще и на главной улице столицы Приволжья – ул. Большой Покровской (рядом с Нижегородским государственным академическим театром кукол). Также выставки «Дороги Победы» откроются на железнодорожных вокзалах Кирова, Казани, Мурома, Ижевска и Канаша. Вход на выставку бесплатный для всех желающих. Экспозиция будет открыта до конца текущего года.

Кроме того, в рамках Дня Победы мемориальный состав «Поезд Победы» совершит традиционное путешествие по всем регионам Горьковской магистрали.  Ретропоезд на паровой тяге во главе с легендарным паровозом серии «Л» поведет состав из шести открытых платформ и двух теплушек. Поезд с 23 апреля по 7 мая 2025 года сделает остановки на 45 станциях. Все желающие смогут увидеть выставочные образцы техники военных лет и попробовать кашу полевой кухни. Посещение «Поезда Победы» бесплатное.

В рамках традиционного праздничного тура на всех станциях, где остановится ретро-состав, будут организованы торжественные мероприятия и праздничные концерты. Также запланирован торжественный митинг с участием официальных лиц и ветеранов Великой Отечественной войны – участников, узников концентрационных лагерей и тружеников тыла.

Напомним, двухнедельное путешествие ретро-состава начнется с торжественного мероприятия на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода 23 апреля. В рамках программы выступит ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Также в этот день праздничные программы с участием творческих коллективов пройдут на станциях Дзержинск, Ковров и Владимир.

Финальной точкой тура станет Нижний Новгород, где в рамках праздничного мероприятия у Центрального дворца культуры железнодорожников пройдет торжественный митинг с возложением цветов к бронепоезду «Козьма Минин».

Справка:

Первый «Поезд Победы», сформированный на  Горьковской железной дороге, был организован к 60-й годовщине Победы над фашистской Германией – в 2010 году. Ежегодно маршрут ретро-состава меняется, в него включаются большие и малые станции магистрали. С момента запуска мемориальный состав уже успел побывать на десятках станций ГЖД.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ ГЖД Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Премьера Лебединого озера в Нижнем Новгороде: как это было
12 апреля 2025 11:33Премьера "Лебединого озера" в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph