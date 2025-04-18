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Общество

Производитель полимерных изделий увеличит выработку на 36% благодаря федеральному проекту

18 апреля 2025 15:41  [86] Общество
Производитель полимерных изделий увеличит выработку на 36% благодаря федеральному проекту

Фото: минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Полимер-Сервис» (Богородск, Нижегородская область) подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие специализируется на производстве полимерных компаундов, монолитного поликарбоната, снегоуборочных лопат. 

Специалисты Регионального центра компетенций работают на предприятиях-участниках федерального проекта в течение шести месяцев. После трех месяцев проходит День информирования, на котором эксперты РЦК подводят итоги проделанной работы и презентуют планы на вторую часть проекта.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в качестве пилотного потока на предприятии в Богородске был выбран процесс изготовления изделий из полимеров (на примере лопаты).

«Специалисты РЦК проанализировали процессы на предприятии и выявили 16 «узких мест» в потоке, среди которых были неравномерная загрузка операторов на участке сборки лопат, нерациональные перемещения сборщиков между операциями, несвоевременное поступление информации об изменениях плана запуска производства между коммерческим отделом и начальником производства. По каждому из пунктов были предложены решения, разработан план мероприятий. Внедрение этих предложений экспертов РЦК позволит к моменту завершения проекта увеличить выработку на 36 процентов», - рассказал Максим Черкасов. 

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям семь сотрудников предприятия, подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать коллег.
В Нижегородской области уже 16 производителей пластмассовых изделий используют инструменты федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 278 нижегородских компаний.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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