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Общество

Более 183 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Новгорода

18 апреля 2025 15:50  [72] Общество
Более 183 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде активно готовятся к летней оздоровительной кампании 2025 года, в рамках которой планируется организовать отдых для более чем 183 тысяч детей. Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии по социальной политике гордумы.

Как сообщил глава депобра Владимир Радченко, 2025 год объявлен Годом детского отдыха в системе образования. В этом сезоне в семи загородных муниципальных лагерях будет организовано 28 смен, в которых примут участие свыше 9 700 детей.

Кроме того, загородные лагеря как в Нижегородской области, так и в других регионах России примут более 29 тысяч юных нижегородцев. В 195 лагерях с дневным пребыванием отдохнут около 23 тысяч детей, а в 30 лагерях труда и отдыха — порядка 1 100 человек.

В июне стартует традиционный проект "Дворовая практика". Также в городе будет организована работа около 150 трудовых объединений и более 800 прогулочных групп. Для школьников проведут 39 походов, два туристических слёта, свыше 150 экскурсий.

Директор департамента культуры Светлана Гуляева сообщила, что в учреждениях культуры, подведомственных департаменту, в течение лета пройдёт 3 635 мероприятий, в которых примут участие более 110 тысяч человек.

Программы летнего отдыха и занятости детей будут реализованы и в городских библиотеках. В рамках Городской программы летнего чтения запланированы игры, спортивные мероприятия, творческие конкурсы, викторины, мастер-классы, экскурсии и квесты.

Праздничные мероприятия пройдут в городских парках. Жителей и гостей города ждут тематические события, приуроченные ко Дню защиты детей, Дню России, а также ко Дню семьи, любви и верности. Городские музеи подготовят фестивали, выставки, интерактивные программы и семейные праздники.

Исполняющая обязанности директора департамента по социальной политике Любовь Гаврилова представила доклад о подготовке к летнему сезону в муниципальном центре "Надежда". В 2025 году здесь планируют оздоровить более 3 300 детей в рамках 22 смен продолжительностью от 7 до 21 дня.

Ранее выяснилось, как нижегородцам получить бесплатную путевку в санаторий от Соцфонда.

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Теги:
Гордума Детские лагеря Отдых
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