Количество детей в домах ребенка уменьшилось на 47% в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Нижегородской области зафиксировано значительное снижение числа детей, находящихся в домах ребенка. Об этом стало известно 16 апреля на заседании комитета по социальным вопросам Законодательного Собрания региона, где Уполномоченный по правам ребенка Маргарита Ушакова представила итоговый доклад за 2024 год.

Как отметили участники заседания, за прошедший год количество детей в домах ребенка уменьшилось на 47% — с 273 до 144. Это стало возможным благодаря участию региона в федеральной программе по профилактике социального сиротства среди детей до четырех лет.

В рамках проекта в области были созданы службы ранней помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Службы под названием "Дети в семье" и клубы "Устойчивая семья" помогают сохранить ребенка в семье или вернуть его из социального учреждения.

В результате этой работы 289 детей были возвращены к родным, еще 180 остались в семьях без помещения в стационар, а 91 ребенок был передан на воспитание в приемные семьи.

По словам председателя комитета по социальным вопросам Натальи Смотраковой, ключевая задача сегодня — не только помогать семьям справиться с кризисом, но и предотвращать его.

"Основной приоритет — индивидуальный подход. С каждой семьей работает куратор, который учитывает ее особенности и помогает преодолеть трудности. Чем раньше выявляется проблема, тем выше шанс избежать крайних мер", — подчеркнула она.

Кроме того, в регионе наблюдается снижение других показателей, связанных с социальным сиротством. Так, число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 5,9%. Из 8349 таких детей 92% проживают в семьях.

Также на 20% уменьшилось количество несовершеннолетних в социально-реабилитационных центрах — с 2888 в 2023 году до 2292 в 2024 году. На 11% снизилось число случаев лишения родительских прав, а количество детей, родители которых ограничены в правах, сократилось на 30%.

"Семья — это основа общества. Каждый ребенок должен расти в любви и безопасности. Результаты 2024 года — это итог слаженной работы власти, некоммерческих организаций и всех неравнодушных граждан. Мы продолжим развивать меры поддержки, чтобы у каждого ребенка было будущее", — заявил председатель Законодательного Собрания Евгений Люлин.

Уполномоченный по правам ребенка Маргарита Ушакова отметила, что объявленное губернатором Пятилетие семьи, стартующее в 2025 году, станет новым этапом в развитии системы защиты детства.

"Наша задача — чтобы каждый ребенок жил в семье: родной или приемной, но в безопасной и поддерживающей среде. Для этого необходимо объединить усилия всех структур — от органов власти до общественных организаций. Только совместная работа даст устойчивый результат", — подчеркнула она.