Жителям Нижегородской области грозят штрафы за нарушения содержания животных Экономика

Правительство Нижегородской области подготовило поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях, направленные на ужесточение контроля за содержанием домашних животных. Сейчас проект находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

В документе предлагается ввести новые штрафы за нарушение правил содержания животных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Так, размещение питомцев в местах общего пользования — лифтах, подъездах, чердаках, подвалах, на лестничных клетках, подземных парковках, а также на детских и спортивных площадках — повлечет административное наказание в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Если животные загрязнят эти территории, владельцам грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Кроме того, за чрезмерное количество домашних животных в квартире или частном доме предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 5 тысяч рублей.

Особое внимание уделяется правилам выгула собак. Прогулки без поводка и намордника могут обернуться предупреждением или штрафом от 1 до 3 тысяч рублей. Такое же наказание грозит, если животное выгуливает ребенок, нетрезвый или недееспособный гражданин.

Если в процессе выгула животное нанесет вред человеку, хозяину придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. В случае нападения на другое животное штраф составит от 4 до 5 тысяч рублей.

Также предлагается штрафовать граждан за нарушение правил перевозки домашних животных в общественном транспорте. В этом случае сумма взыскания может достигать 1 тысячи рублей.

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