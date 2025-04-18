Государство вернуло себе участок под Рахмой в Кстовском районе Общество

В Кстовском районе Нижегородской области участок земли, расположенный на русле реки Рахмы, был возвращен в федеральную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в ноябре 2014 года нижегородский филиал "Роскадастра" зарегистрировал право собственности местного жителя на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 8 620 квадратных метров. Участок оказался сформирован на территории, которую пересекает река Рахма.

Однако, как установила прокуратура, водные объекты, включая реки, не подлежат приватизации и могут находиться только в собственности государства. Таким образом, оформление частного права на землю под руслом реки противоречит закону.

С учетом выявленных нарушений городская прокуратура обратилась в суд с иском об истребовании участка в пользу Российской Федерации. В рамках судебного разбирательства была проведена экспертиза, подтвердившая обоснованность требований надзорного органа.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск, вернув участок в федеральную собственность.