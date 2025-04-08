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Общество

Минэкологии не обнаружило белой воды в Рахме под Кстовом

09 апреля 2025 17:29  [87] Общество
Нижегородское минэкологии не нашло белой воды в реке Рахме

Фото: Минэкологии и природных ресурсов Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Нижегородское минэкологии провело инспекционный выезд в связи с сообщениями о загрязнении и изменении цвета воды в реке Рахма на территории Кстовского округа. 

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в профильном министерстве, специалисты обследовали различные участки русла реки, однако визуально изменение цвета воды зафиксировано не было. Также был проведён опрос местных жителей, которые заявили, что в текущем году вода в реке своего цвета не меняла.

Специалисты взяли пробы воды. По итогам исследований при необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что региональные власти намерены сформировать институт общественного экологического контроля. 

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Теги:
проверки Река Экология
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