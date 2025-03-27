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Общество

Река Рахма около Кстова стала "белой"

07 апреля 2025 13:20  [115] Общество

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

Необычный белый цвет приобрела река Рахма в Кстовском округе, сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород. Без цензуры".

По словам очевидцев, водоем приобретает молочный цвет уже не в первый раз.

Кроме того, сама вода издает неприятный химический запах. Очевидцы говорят, что для природы нет ничего положительного, поскольку Рахма впадает прямо в Волгу.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в министерство экологии Нижегородской области

Ранее сообщалось, что в Дзержинске Нижегородской области до конца 2025 года планируется завершить расчистку озера Утиное. Напомним также, что в Нижнем Новгороде в 2023 году были организованы масштабные работы по расчистке русла реки Борзовки.

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Теги:
Кстовский муниципалитет Экология
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