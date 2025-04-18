Нижегородцам рассказали, как продвигается перекладка трамвайных путей на Бекетова Общество

Фото: ООО "Экологические проекты"

В Нижнем Новгороде завершен важный этап реконструкции трамвайной инфраструктуры — на улице Бекетова полностью переустроили трамвайные пути на участке от переулка Нартова до улицы Заярской. Об этом сообщили в компании "Экологические проекты".

Работы охватили отрезок длиной 240 метров. Здесь провели полную замену рельсов и обустроили новое дорожное покрытие.

Сейчас специалисты завершают укладку литого асфальта на трамвайных путях. В процессе задействованы три бригады рабочих, всего 17 человек, а также девять единиц специализированной техники. Работы идут с опережением графика, завершение ожидается до конца апреля.

Параллельно продолжается модернизация контактной сети. Эти работы находятся на завершающей стадии и не мешают движению автотранспорта.

Ранее на улице Бекетова уже были обновлены трамвайные пути на участках от улицы Кузнечихинской до Уссурийской, а также от пересечения улиц Нартова и Бекетова до переулка Нартова. Движение по ним было открыто после завершения работ.