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Общество

Первые весенние грозы идут в Нижегородскую область

19 апреля 2025 18:08  [279] Общество
Первые весенние грозы идут в Нижегородскую область

Фото: Анастасия Назарова

Жителей Нижегородской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются уже сегодня, 19 апреля. По данным компании "Нижновэнерго", в регионе прогнозируются грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду, что может привести к повреждению линий электропередачи.

В связи с этим энергетики перешли на усиленный режим работы. В "Нижновэнерго" развернут оперативный штаб и организовано постоянное взаимодействие с МЧС. Ситуация с погодой находится под круглосуточным контролем.

Для устранения возможных последствий непогоды подготовлены 283 ремонтные бригады и 423 единицы спецтехники. Особое внимание будет уделено обеспечению электроснабжения социально значимых объектов, для которых предусмотрены 234 резервных источника питания.

Представители энергокомпании призвали жителей соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным проводам. О любых инцидентах необходимо сразу сообщать в аварийную службу или в МЧС.

Отметим, что в эти выходные в Нижнем Новгороде установилось по-настоящему летнее тепло. Синоптики называют это аномалией. 

Также сообщалось, что в Нижний Новгород придет 4-дневная магнитная буря. 

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Теги:
Нижновэнерго Погода
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