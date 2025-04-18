Первые весенние грозы идут в Нижегородскую область Общество

Фото: Анастасия Назарова

Жителей Нижегородской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются уже сегодня, 19 апреля. По данным компании "Нижновэнерго", в регионе прогнозируются грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду, что может привести к повреждению линий электропередачи.

В связи с этим энергетики перешли на усиленный режим работы. В "Нижновэнерго" развернут оперативный штаб и организовано постоянное взаимодействие с МЧС. Ситуация с погодой находится под круглосуточным контролем.

Для устранения возможных последствий непогоды подготовлены 283 ремонтные бригады и 423 единицы спецтехники. Особое внимание будет уделено обеспечению электроснабжения социально значимых объектов, для которых предусмотрены 234 резервных источника питания.

Представители энергокомпании призвали жителей соблюдать осторожность и не приближаться к оборванным проводам. О любых инцидентах необходимо сразу сообщать в аварийную службу или в МЧС.

Отметим, что в эти выходные в Нижнем Новгороде установилось по-настоящему летнее тепло. Синоптики называют это аномалией.

Также сообщалось, что в Нижний Новгород придет 4-дневная магнитная буря.