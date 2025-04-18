ФСБ взялась за борьбу с вонью в Нижнем Новгороде
Почему в Нижнем Новгороде подорожали жизненно важные лекарства
Какие транспортные изменения ждут нижегородцев с 11 апреля
Мошенники атакуют нижегородцев фишинговыми письмами
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2025 17:12  [121] Опубликованы фото Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде
20 апреля 2025 16:50  [100] 77% нижегородцев главным праздником считают День Победы
20 апреля 2025 15:00  [244] Отопление в Нижнем Новгороде отключать пока не планируют
20 апреля 2025 14:20  [195] Нижегородские хирурги прооперировали мужчину с бессимптомным раком желудка
20 апреля 2025 12:25  [345] Евангелие на 29 языках прочли на Пасхальном богослужении в Нижнем Новгороде
20 апреля 2025 10:03  [330] Бастрыкин поручил проверить отказ в выдаче нижегородке жизненно важного препарата
20 апреля 2025 09:22  [232] Приток медработников зафиксировали в Нижегородской области
20 апреля 2025 08:52  [321] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Пасхой
19 апреля 2025 18:18  [382] Объявленное Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО
19 апреля 2025 18:08  [2312] Первые весенние грозы идут в Нижегородскую область
Общество

Опубликованы фото Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде

20 апреля 2025 17:12  [121] Общество
Опубликованы фото Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде состоялся традиционный общегородской Пасхальный крестный ход (0+), собравший множество горожан.

Шествие началось у Архангельского собора, расположенного в Нижегородском кремле. 

Крестный ход прошёл по установленному маршруту: от Кремля верующие направились по Зеленскому съезду, через площадь Народного единства и улицу Рождественскую, затем пересекли Канавинский мост, прошли по улице Стрелка и завершили путь у кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Во время крестного шествия во главе несут большой крест, обычно запрестольный или выносной. Во время шествия участники также несут святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни. В течение всего маршрута шествие сопровождается колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

Финальной точкой Пасхального праздника традиционно становится освящение пасхальных угощений у Александро-Невского собора. В этом году были изготовлены царь-пасху и огромный кулич, весом 580 кг и 200 кг соответственно. После их освящения все желающие смогли попробовать праздничные угощения. 

Ранее сообщалось, что 20 апреля с 9:00 до 20:00 из-за Пасхального богослужения и Крестного хода (0+) временно ограничат движение транспорта в Нижнем Новгороде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пасха Праздники
Поделиться:
Новости по теме
20 апреля 2025 08:52  [321] Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Пасхой
17 апреля 2025 15:00  [475] Все желающие смогут позвонить в колокол в Нижегородском кремле после Пасхи
02 июля 2001 15:40  [110] Завтра ГИБДД отмечает свой 65-летний юбилей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Земное/Планетарное: фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
18 апреля 2025 16:40"Земное/Планетарное": фото с вернисажа в нижегородском Арсенале
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph