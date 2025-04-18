Опубликованы фото Пасхального крестного хода в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижнем Новгороде состоялся традиционный общегородской Пасхальный крестный ход (0+), собравший множество горожан.

Шествие началось у Архангельского собора, расположенного в Нижегородском кремле.

Крестный ход прошёл по установленному маршруту: от Кремля верующие направились по Зеленскому съезду, через площадь Народного единства и улицу Рождественскую, затем пересекли Канавинский мост, прошли по улице Стрелка и завершили путь у кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского.

Во время крестного шествия во главе несут большой крест, обычно запрестольный или выносной. Во время шествия участники также несут святое Евангелие, иконы, хоругви и другие святыни. В течение всего маршрута шествие сопровождается колокольным звоном и пасхальными песнопениями.

Финальной точкой Пасхального праздника традиционно становится освящение пасхальных угощений у Александро-Невского собора. В этом году были изготовлены царь-пасху и огромный кулич, весом 580 кг и 200 кг соответственно. После их освящения все желающие смогли попробовать праздничные угощения.

Ранее сообщалось, что 20 апреля с 9:00 до 20:00 из-за Пасхального богослужения и Крестного хода (0+) временно ограничат движение транспорта в Нижнем Новгороде.