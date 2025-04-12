Все желающие смогут позвонить в колокол в Нижегородском кремле после Пасхи

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Ударить в колокол в храме на территории Нижегородского кремля сможет любой желающий в Пасхальную неделю. Об этом иерей Алексий Пестрецов сообщил на пресс-конференции 17 апреля, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Он отметил, что с 21 по 27 апреля в Нижегородском кремле пройдет традиционный фестиваль колокольного звона (0+).
"В течение недели — с понедельника по пятницу — все желающие смогут позвонить в колокол колокольни храма Симеона Столпника", — сказал пресс-секретарь Нижегородской епархии.
Фестиваль завершится 27 апреля в 12:00 большим колокольным концертом.
Также во время праздничной недели пройдет Пасхальный хоровой собор (0+). Он состоится 25 апреля в 15:00 в Александровском соборе. В нем примут участие хоровые коллективы из Нижнего Новгорода, Долгопрудного, Ульяновска, Арзамаса и Мурома.
Ранее сообщалось, что Пасхальный крестный ход (0+) пройдет в Нижнем Новгороде 20 апреля.
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