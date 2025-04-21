Трое нижегородских военных вернулись из украинского плена

Трое уроженцев Нижегородской области освобождены из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.
По её словам, перед Пасхой в Россию вернулись 246 военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине.
Родственники нижегородцев до этого уже обращались за помощью, и теперь, как отметила омбудсмен, они вскоре воссоединятся со своими семьями.
Кислицына также подчеркнула, что в регионе с нетерпением ждут каждого обмена, особенно родственники военных.
Видео: Telegram-канал Минобороны РФ
Ранее сообщалось, что четверо нижегородских военнослужащих удалось освободить из украинского плена.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+