Трое нижегородских военных вернулись из украинского плена Общество

Трое уроженцев Нижегородской области освобождены из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

По её словам, перед Пасхой в Россию вернулись 246 военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине.

Родственники нижегородцев до этого уже обращались за помощью, и теперь, как отметила омбудсмен, они вскоре воссоединятся со своими семьями.

Кислицына также подчеркнула, что в регионе с нетерпением ждут каждого обмена, особенно родственники военных.

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что четверо нижегородских военнослужащих удалось освободить из украинского плена.