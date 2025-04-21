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Общество

Трое нижегородских военных вернулись из украинского плена

21 апреля 2025 09:12  [643] Общество
Трое нижегородских военных вернулись из украинского плена

Трое уроженцев Нижегородской области освобождены из украинского плена. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына.

По её словам, перед Пасхой в Россию вернулись 246 военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине.

Родственники нижегородцев до этого уже обращались за помощью, и теперь, как отметила омбудсмен, они вскоре воссоединятся со своими семьями.

Кислицына также подчеркнула, что в регионе с нетерпением ждут каждого обмена, особенно родственники военных.

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что четверо нижегородских военнослужащих удалось освободить из украинского плена.

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Теги:
Военные СВО Уполномоченный по правам человека
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