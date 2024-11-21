Доброволец СВО : "Хочу только одного: чтобы наши дети, внуки и правнуки никогда не узнали, что такое война" Общество

Фото: Дом народного единства

Группа добровольцев отправилась из Нижегородской области для подготовки к участию в специальной военной операции. В нижегородский пункт отправки приезжают не только из региона, но и со всей страны, чтобы пройти все необходимые этапы перед отправкой на СВО.

"Здесь созданы максимально комфортные условия. В течение одного-двух дней реально оформить необходимые документы и пройти медкомиссию. Инструкторы пункта грамотные и отзывчивые, всегда помогут", - рассказал контрактник из Ульяновска.

Доброволец из Волгограда рассказывает, что его вдохновил опыт друзей, которые уже выполняют военные задачи.

"Иду на помощь своим друзьям. Я освоил профессию оператора беспилотника. В зоне спецоперации такие навыки сейчас очень востребованы", - говорит доброволец.

Поддержать будущих защитников приехали солистка ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии России Елена Курбанова и преподаватель детской музыкальной школы №17 Михаил Исаев. Артисты выступили перед контрактниками в пункте отбора на военную службу. Организовали концерт Центр Пешков и Штаб Захара Прилепина.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. C 5 ноября по 31 декабря 2024 года увеличена суммарная единовременная выплата при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Единовременная материальная поддержка составит 3 млн рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после открытия Фонда народного единства, который формируется за счет добровольных пожертвований организаций и предприятий региона.

Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года с момента заключения контракта.

Житель Вадского района на гражданке работал токарем. На СВО отправился вслед за младшим братом.

"Я мастерски управляю техникой и ремонтирую её. У меня отличное зрение, могу на передовой работать снайпером. Я хочу только одного: чтобы наши дети, внуки и правнуки никогда не узнали, что такое война", - говорит нижегородский доброволец.

Отец двоих детей из Нижнего Новгорода считает, что защита Родины – это обязанность каждого мужчины.

"Дети гордятся моим решением. Иду ради их спокойного будущего", - говорит доброволец.

В Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию для тех, кто планирует заключить контракт с Минобороны можно уточнить в Центре набора добровольцев или на сайте: служунн.рф. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.